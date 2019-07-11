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Nevşehir’de pedallar 15 Temmuz şehitler için döndü

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
Nevşehir’de pedallar 15 Temmuz şehitler için döndü

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.


Nevşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenlendi. Nevşehir Valiliği önünden başlayan bisiklet turu Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğü önünde sona erdi. Düzenlenen bisiklet turu çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.


Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu etkinliğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, sporcular ve antrenörler katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
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