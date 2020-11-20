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Aktüel Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 tutuklama
Aktüel

Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:19:15 -
Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 tutuklama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sümer ve Güzelyurt mahallelerinde 3 motosikletin çalınması olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, motosikletleri 16-17 yaşlarındaki O.A, A.R. ve O.Y'nin çaldığını tespit ederek, şüphelileri gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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