  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:16:54 -
Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan anne ve 40 günlük bebeği, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine, yüksek ateş şikayetiyle başvuran anne S.T. (22) ve bebeği A.T, testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

Hastanenin Kovid-19 servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Anne ve bebeğine uygun gerekli tetkik ve tedaviler yapıldı, tedavilere olumlu yanıt alındı. Takip süresince normalleşen hastalarımız 14 günün sonunda taburcu olmuştur." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı