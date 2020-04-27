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Aktüel

Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza

2020-04-27 01:01:00 -
Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyünden ayrılan kişi, ilçeye bağlı başka bir köyde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde yaşayan bir kişinin buradan ayrıldığı belirlendi.

İsmi açıklanmayan kişi, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçeye bağlı başka bir köyde yakalandı.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri nezaretinde köydeki evine götürüldü.

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