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Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

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IHA Giriş Tarihi:

Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatmakta olan bir Hristiyan, düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

#1
Foto - Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve Hristiyan olan E.B. isimli kişi, kendi özgür iradesiyle İslam dinini seçti. Bunun üzerine ihtida merasimi gerçekleştirildi.

#2
Foto - Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

Düzenlenen merasime Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Adem Tatlısoy, Tavşanlı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Eroğlu, cezaevi personeli ile kurumda görev yapan Manevi Rehberlik Birimi görevlileri katıldı.

#3
Foto - Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

Merasimde İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren E.B., Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Dr. Ceylan tarafından daha sonra dua edildi.

#4
Foto - Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu

Programda E.B.’ye Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli temel dini kitaplar hediye edildi. Ayrıca Müftü Ceylan ve beraberindekiler tarafından E.B.’ye İslam dininin temel esasları ile yeni hayatında kendisine rehberlik edecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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