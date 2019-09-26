Nevşehir'de kan donduran cinayet: karısını uykusunda bıçaklayarak öldürdü Nevşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mustafa Taşkıran, 40 yıllık eşi Melahat Taşkıran'ı uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.

Nevşehir'de olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa Taşkıran, yanında uyuyan eşi Melahat Taşkıran'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. ÇOCUĞU ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU Gelen sesler üzerine anne ve babasının yatak odasına giren çiftin tek çocuğu Ayhan Taşkıran, annesini kanlar içinde buldu. Ayhan Taşkıran'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri, Melahat Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı.

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