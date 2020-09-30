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Aktüel Nevşehir'de "kaçak yapı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Aktüel

Nevşehir'de "kaçak yapı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:20:09 -
Nevşehir'de "kaçak yapı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde, kayaların oyularak turistik tesise dönüştürüldüğüne yönelik basında dün çıkan haberin ardından Valilikçe soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ayvalı köyünde, sit alanı içindeki alanda butik otel amacıyla tüf kayaların izinsiz oyulduğuna dair çıkan haberin ardından Nevşehir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Kaçak yapının bulunduğu alanın incelendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 'Kayaların oyulduğuna ve butik otel yapıldığına' ilişkin haberlere yönelik açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Söz konusu alan Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12 Kasım 1999 tarihli ve 1123 sayılı kararı ile tescil edilen 1. Derece ve 3. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup izinsiz ve kaçak olarak yapıldığı ve Kapadokya Alan Başkanlığından herhangi bir izin alınmadığı anlaşılmıştır. Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili 28 Eylül 2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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