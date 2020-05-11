Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açıktan hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açıktan hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince açıktan hırsızlık olayları ile ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’üne adli işlem yapılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.