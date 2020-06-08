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Aktüel

Nevşehir’de FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:59:03 -
Nevşehir’de FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 şüpheliye adli işlem, 1 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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