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Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot yol uygulamasında yakalandı

Nevşehir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot yol uygulamasında yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Hacıbektaş ilçe girişinde yaptığı yol uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Mesut K'nin FETÖ soruşturması kapsamında arandığını tespit ederek gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edildiği belirtilen Mesut K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Nevşehir
  4. Hacıbektaş

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