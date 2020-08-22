  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı
Aktüel

Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:14:51 -
Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Kimliği belirsiz kişiler, bir firmanın depo olarak kullandığı eski un fabrikasının duvarını yıkıp içeri girdi.

Depo kapısının anahtarını da kıran hırsızlar, 1300 kilogram çıplak bakır iletken ve yaklaşık 700 kilogram bakır kablo çaldı.

Hırsızlar 2 ton ağırlığındaki bakır ve bakır kabloyu araca yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızların içeri girmek için bir bölümünü yıktıkları duvarı tekrar örerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, keşfedilen doğal gazla ilgili CHP'ye talimat verdiğini..
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı