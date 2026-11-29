Nevşehir’de altı evin kömürlüğünde yangın: Kundaklama şüphesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi’nde yaklaşık bir saat içinde altı evin kömürlüğünde yangın çıktı. Yangınların kundaklama sonucu çıkarıldığı değerlendirilirken polis, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
Evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 ev sahibi yanan kömürlüklerini kendi imkanları ile söndürürken, 3 evin yanan kömürlüklerini de itfaiye ekipleri söndürdü.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.
6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.