Evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 ev sahibi yanan kömürlüklerini kendi imkanları ile söndürürken, 3 evin yanan kömürlüklerini de itfaiye ekipleri söndürdü.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.