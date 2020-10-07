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Aktüel Nevşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Nevşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

İki organizatör tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:19:35 -
Nevşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir-Avanos kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta, Van'dan Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktıkları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü R.G. ve F.Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen R.G. ve F.Y, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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