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Aktüel Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti
Aktüel

Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:02:24 -
Nevşehir ve Kırıkkale'de anaokulları yüz yüze eğitime geçti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kırıkkale'de, anaokullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime başladı.

Nevşehir'de velileri ile okula gelen öğrenciler, görevlilerce ateş ölçümü yapılarak sınıflara alındı.

Maskeli halde ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sıralarına yerleştirilen öğrenciler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Özel Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Barış Bağcı, alınan kararın özellikle çalışan aileler yönünden olumlu karşılandığını belirterek, yüz yüze eğitim sürecinin hayırlı olmasını temenni etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de okula gelen öğrencilerin girişte ateş ölçümleri yapıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyularak sınıflarına alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınıflarında etkinliklerine başlayan öğrencilerin yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadığı görüldü.

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