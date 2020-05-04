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Aktüel

Nevşehir Valisi Aktaş, 4 yaşındaki çocuğa yazılan Kovid-19 cezasını iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:02:06 -
Nevşehir Valisi Aktaş, 4 yaşındaki çocuğa yazılan Kovid-19 cezasını iptal etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yaşındaki çocuğa yazılan ceza, Vali İlhami Aktaş tarafından iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, evlerinin önündeki alanda oyun oynayan Yavuz Selim Akyol'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle görevlilerce 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Akyol'un ailesinin çocuğun adına düzenlenmiş ceza tutanağını sosyal medyadan paylaşması üzerine Vali Aktaş'ın talimatıyla ceza iptal edildi.

Aktaş, jandarma ekipleriyle çocuğa Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler gönderdi.


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