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Nevşehir otobüs kazası son durum

Nevşehir otobüs kazası | Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:31:00 -
Nevşehir otobüs kazası son durum

Nevşehir’de öğrenci taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı. Peki, Nevşehir otobüs kazasında ölen yaralanan var mı?

Nevşehir otobüs kazası son durum

Nevşehir'de öğrenci taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı. Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 AAK 817 plakalı otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 50 SP 031 plakalı otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 25 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolcuların, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.

 

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