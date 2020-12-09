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Aktüel Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:38:36 -
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alan Artunay, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Artunay, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Artunay, "Görsel hafıza konusunda Anadolu Ajansı tarafından son yıllarda ortaya konulan çalışmalar, yaşadığımız tüm olayları ölümsüzleştiriyor. Anadolu Ajansı çalışanları sahada çok başarılı çalışmalar yapıyor. 100’ncü kuruluş yıl dönümünü geride bırakan AA'nın yönetim kadrosu ve personelini tebrik ediyorum." dedi.

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