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Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a bileniyor

TFF 3.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a bileniyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Pazarspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ergün Aytekin, “Bu takım iyi yerlere gelecek ve iyi işler yapacak. Buna yürekten inanıyorum” dedi.


3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk haftasında kendi seyircisi önünde karşılaştığı Diyarbekirspor maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda Rize temsilcisi Pazarspor ile karşılaşacak. 7 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak olan müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Ergün Aytekin nezaretinde kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.


Takımın yaptığı son antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ergün Aytekin, ilk maçlarında taraftarlara galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Diyarbekirspor maçında tribündeki taraftarlara teşekkür eden tecrübeli antrenör, kırmızı-beyazlı camiadan destek ve sabır istedi.



“Taraftarımız bize güvensin”


Nevşehir Belediyespor’un grubunun en güçlü ekiplerinden biri olduğunu ve takımın iyi yerlere geleceğini kaydeden Aytekin, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi ilk maçımızda yalnız bırakmadı. Diyarbekirspor maçın ilk yarısında bizim pas trafiğimizi kesince istediğimiz oyunu oynayamadık. Devre arasında oyuncularımızla bizim takımımızın bu olmadığını, gerçek kimliğimizi ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Maçın ikinci yarısında istediğimiz oyun kıvamını bir nebze de olsun yakaladık. Zaten ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak bizi öne geçiren golü de attık ancak kırmızı kart bizim bütün oyun planımızı bozdu. Eksik kalmamıza rağmen takımımın isteği, coşkusu iyiydi. Sahada 10 kişi kaldıktan sonra bile 2-3 tane net pozisyon yakaladık. Bunlardan birini atabilseydik maçı galip bitirebilirdik. Bütün arzumuz galibiyetle ayrılmaktı ancak olmadı. Son dakikada kaleci Onur’un çıkarttığı top ise belki de mağlubiyeti önledi. Giden iki puana hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız çok üzüldü. Yeni kurulan bir takımız. Birçok arkadaşımız ilk defa birlikte futbol oynuyorlar. Bu takımın neler verebileceğine, neler yapabileceğine biz inanıyoruz. Biraz sabır lazım. Taraftarlarımız, Nevşehir kamuoyu bize güvensin. Bu takım iyi yerlere gelecek, iyi işler yapacak. Buna ben yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Kupada gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek istiyoruz”


Pazarspor deplasmanının ardından hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda ve hafta sonu ligde Gazi Stadı’nda Osmaniyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Cengiz, her iki müsabakaya da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade etti. Türkiye Kupası’nda gidebildikleri yere kadar gidebilmeyi hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör Ergün Cengiz, “Bu haftaki deplasmandan 3 puan ile dönerek kupa maçına hazırlanacağız. Önümüzdeki hafta içi kupada hafta sonu ise ligde kendi evimizde Osmaniyespor ile karşılaşacağız. Önemli olan bizim koyacağımız hedef. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek istiyoruz. Geniş bir kadromuz var. Özellikle bu maçlarda az oynayan oyuncularımıza da süre vererek kupada ilerlemek istiyoruz. Takımımızda kim oynarsa oynasın herkesin alternatifi var. Kupada iyi sonuçlar alabilecek gücümüz var. Osmaniyespor da iyi transferler yaptı ve güçlü bir kadro oluşturdu. Ama ne olursa olsun biz kendimizi ve gücümüzü biliyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Bizim bu süreçte bir galibiyete ihtiyacımız var. O galibiyeti alınca arkasının geleceğini ve seriye bağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
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