Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Mütercimler hakkında suç duyurusu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Arı'nın, Mütercimler'in, imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki göstererek avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Mütercimler'in, ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten, nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına hakarette bulunarak, basın yoluyla halkı kin ve nefrete teşvik ettiğini kaydetti.

Arı, Mütercimler hakkında TCK'nin 216/2 ve 218. maddeleri gereğince kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu belirten Arı, Mütercimler'in aşağılayıcı sözlerinin ve bu okul mezunlarına karşı kin ve düşmanlık oluşturan ifadelerinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.