Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı

CHP'nin, uğruna kendi adayına sert sözlerle yüklendiği ittifak ortağı DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.

Taşlı saldırıya polis müdahalesi

Polisin defalarca kez 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Birçok kişi gözaltına alındı

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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