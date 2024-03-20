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Gündem Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı
Gündem

Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 19:45:00 - 2024-03-20 19:58:20

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti Nevruz kutlaması bahanesiyle teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin sallandığı 'terör eylemleri' düzenlemeye devam ederken DEM Parti taraftarları Şırnak'ta polise taşla saldırdı.

CHP'nin, uğruna kendi adayına sert sözlerle yüklendiği ittifak ortağı DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.

Taşlı saldırıya polis müdahalesi

 

Polisin defalarca kez 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Birçok kişi gözaltına alındı

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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