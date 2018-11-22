Nevralji olabilir



Batma, yanma, elektriklenSinir uçlarında olan hasarlanmalar sonucu tahribat ağrıları olur. Bu duruma nevralji denilir. Kelime anlamı ”sinirin ağrısı” olarak açıklanabilir.

Bu ağrı hiçbir ağrıya benzemez. Tarifi ve dayanması çok zordur.

Batma, yanma, acıma, iğnelenme, elektriklenme, bıçak saplanır gibi anlatmaya çalışılır ancak hastalar yaşadıklarını anlatacak kelime bulamazlar.

Nevralji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen ağrılardır.

Sinirler, beyinden emirleri alıp bedene götürürler, bedenden hisleri alıp beyine götürürler. Sinirler herhangi bir nedenden dolayı zedelendiğinde veya zarar gördüğünde götürdükleri bilgiler bozulur ve nevralji ortaya çıkar...

Nevralji ağrısının özelliği nahoş bir ağrıdır ve tanımlaması zor olur. Hasta bu ağrıyı nasıl tarif edeceğini bilemez. Bu ağrı elektriklenme, karıncalanma, uyuşma, batma, yanma, donma gibi garip hisler oluşturan bir ağrı tipidir.

Ağrının diğer bir özelliği de sürekli girip çıkan, değişen ağrılardır. Çünkü bilgi beyine giderken bozulur ve bozulan bilgi de vücutta var olmayan hisleri, bilgileri beyne götürür ve sinirlerde ağrı meydana gelir.

NEVRALJİ (SİNİR AĞRISI) NEDEN OLUR?

Nevralji, sinirin ağrısı olarak tanımlanır ve sinirin ağrısı, sinirin zedelenmesi ve hasar görmesi sonucu ortaya çıkar.



Sinirler kasların arasında bulundukları için çok kolay zarar görmezler.

En sık görülen nevralji ağrısı trigeminal nevralji genellikle diş problemleri için diş operasyonları sırasında sinirin zarar görmesinden dolayı oluşur.

Oksipital nevraljinin sebebi ise sinirin kasların arasında sıkışması sonucu ortaya çıkar.

Kafanın arkasından geçen bu sinir çok gerilme, boyunda çok fazla kas spazmı oluşur ise oksipital sinir sıkışır ve nevralji ağrısı meydana gelir.

Vücutta meydana gelen sinir tuzaklanması ve sıkışması el bileği çok fazla kullanıldığı, dirsek çok fazla dayalı kaldığı zaman sinir sıkışması oluşur ve nevralji ağrısı ortaya çıkar.

Trafik kazaları, darbeler, ağır travmalar, çarpmalar, düşmeler, ameliyat sırasında sinirlerin zedelenmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, zona virüsü gibi faktörler nevralji ağrısına yol açabilir.

NEVRALJİ TÜRLERİ

Vücudun her yerinde sinir vardır ve vücudun her yerinde nevralji görülebilir. Fakat en sık karşılaşılan yüzdeki nevralji trigeminal nevraljidir.

Diğer bir tip nevralji baş bölgesinde oksipital nevralji kafanın arkasından giren elektriklenme çarpma tarzında, bazen de migren ağrısı ile karışan ağrılardır.

Bir başka nevralji ise bedende zona denilen virüslerin meydana getirdiği, yüzde, bacakta da olabildiği gibi daha çok bedende hissedilen zona ağrılarıdır. Kol ve bacaklarda özellikle el bileği ve dirsekte sinirlerin sıkışması sonucu oluşan nevralji tipleri de vardır.

BELİRTİLERİ

Genellikle geceleri daha fazla hissedilir.

Standart hiçbir ağrı kesici etkilemez.

Genellikle el ve ayak gibi sinir uçlarında olur.

Nevralji belirtileri kısaca, yüzde elektrik çarpması ve karıncalanma, ensede kafanın arkasında beyine bir şey saplanır gibi ağrıdır.

Bu ağrı ilk başlarda ataklar halinde seyreder ve sonra künt, devamlı olan ağrı şeklindedir. Vücutta dirseklerde, bileklerde, bacaklarda, ayak bileklerinde ve bel bölgesinde batma, yanma, karıncalanma, uyuşma ve ağrı şeklinde kendini gösterir.

Elbise bile can yakar

Bedende ortaya çıkan zona tipi nevralji, daha çok bağışıklık sistemi bozulduğunda görülen belirtiler, omurilikten çıkan sinirler gövdeyi yarım kuşak tarzında sarar ve sinirin gittiği yol boyunca batmalar, yanmalar, elbisenin vücuda değmesini bile tahammül edememek ve ağrılar görülür. Yine kollarda, bacaklarda, ayaklarda ve bileklerde de sinir sıkışması sonucu ağrılar ortaya çıkar.

Ağrı kesiciler para etmez!

Nevralji, sinirin ağrısı olduğundan ağrıyı geçirmek için ağrı kesici kullanımı fayda sağlamaz.

Önceleri nevralji tedavisinde beyindeki elektrik kaçakları için kullanılan sara (epilepsi) ilaçları kullanılır iken, günümüzde sadece nevralji için geliştirilen ilaçlar kullanılıyor. Bunlar fayda sağlamaz ise ağrı kliniklerinde enjeksiyon, kortizon tedavileri yapılır. Bu tedavi yöntemlerinin de işe yaramadığı nevralji ağrılarında ağrıyan sinire cerrahi tedavi uygulanabilir.