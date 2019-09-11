NEÜ’den TEKNOFEST’e 11 takımla katılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında teknoloji çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) 4 farklı kategoride 11 takımla katılıyor.

TEKNOFEST’te yarışacak olan takımları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerimizden öğrencilerimizin yarışacağı TEKNOFEST’te tüm takımlarımıza başarılar diliyor ve yarışmalardan ödüllerle dönmelerini temenni ediyorum” dedi.

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe ise, takımların Robotaksi, Savaşan İHA, Roket ve TÜBİTAK İHA kategorilerinde yarışacaklarını söyleyerek, “15 takımımız yarışmalara başvurdu ve belirli aşamalardan geçen 11 takımımız yarışmalara katılmaya hak kazandı. Toplamda 77 öğrencimiz yarışmalara katılım sağladı. Bunlar öğrencilerimiz için çok önemli. Dönemin başından itibaren öğrencilerimiz burada gece gündüz çalışıyorlar, bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı yakalıyorlar, tasarlayıp geliştirebiliyorlar ve bir taraftan da üretim yapıyorlar. Bu önemli bir yetenek” şeklinde konuştu.

Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin aynı projede birlikte çalışmasının önemine de vurgu yapan Gökçe, “Bir proje üzerinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimiz çalışma yapıyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz arasında bir etkileşim oluşuyor ve öğrencilerimizin motivasyonu, mesleğe duyduğu ilgi artıyor. Bu da fakültelerimiz ve üniversitemiz açısından bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.