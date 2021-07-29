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Ekonomi NEÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

NEÜ öğretim elemanı alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:25:00 -
NEÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar,  Üniversitenin  https://akdsaday.erbakan.edu.tr  adresinden  elektronik  ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adaylar  istenen  belgeler  ile  birlikte  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi                                         : 13.08.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 19.08.2021

Giriş Sınav Tarihi                                            : 23.08.2021

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi        : www.erbakan.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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