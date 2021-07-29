NEÜ öğretim elemanı alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, Üniversitenin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.
İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adaylar istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi : 13.08.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 19.08.2021
Giriş Sınav Tarihi : 23.08.2021
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2021
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr
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