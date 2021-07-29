NEÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, Üniversitenin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adaylar istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 13.08.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 19.08.2021

Giriş Sınav Tarihi : 23.08.2021

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr

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