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Medya Netflix'ten Türkiye'ye çirkin iftiralar! Tüh, yazıklar olsun size
Medya

Netflix'ten Türkiye'ye çirkin iftiralar! Tüh, yazıklar olsun size

Yeniakit Publisher
2024-09-03 15:20:00 - 2024-09-03 11:04:57
Netflix'ten Türkiye'ye çirkin iftiralar! Tüh, yazıklar olsun size

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı’nı "işgal" olarak gösteren bir dizi yayınlayacağını duyurdu. Tezel, dizinin Rumların bakış açısını yansıttığını ve tarihi çarpıttığını belirtti. Kıbrıs Türklerinin Rum çetelerinden gördüğü zulmü hatırlatan Tezel, Türk ordusunun adaya barış getirdiğini söyledi. Netflix’in bu tür yapımlarla Türkiye’yi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getiren Tezel, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı’nı "işgal" olarak gösteren bir dizi yayınlayacağını duyurdu. Tezel, dizinin Rumların bakış açısını yansıttığını ve tarihi çarpıttığını belirtti. Kıbrıs Türklerinin Rum çetelerinden gördüğü zulmü hatırlatan Tezel, Türk ordusunun adaya barış getirdiğini söyledi. Netflix’in bu tür yapımlarla Türkiye’yi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getiren Tezel, şunları kaydetti:

"Netflix, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan ve Türk askerinin 'işgalci' olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' adlı diziyi 20 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu.

Dizide Gazimağusa'nın Rumca adı olan Famagusta kullanılıyor.

Dizinin konusu şöyle: Türk ordusunun 20 Temmuz 1974 tarihinde askeri harekatı başlattığı gün genç bir çift üç aylık bebeklerini kaybediyor. Kendileri de yerlerini terk etmek zorunda kalıyorlar, ancak bebeklerini bulma umutlarını da kaybediyorlar.

Aslında dizi geçtiğimiz ocak ayından beri Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'da yayınlanıyor.

Eylül ayında üçüncü sezonu başlayacak. Kaybolan çocuğun uzun yıllara dayanan arayışının özelinde Kıbrıs Barış Harekatı, elbette Rumların bakış acısıyla anlatılıyor.

Dizide Türklerin işgalci oldukları, Kıbrıs Adası'nı haksız bir şekilde işgal edip Rum ve Türk halklarını birbirinden ayırdıkları, birçok dramın yaşandığı vs. birçok konu yer alıyor. Kıbrıs Rum yapımı bir filmden Türklerin adaya barış getirdiğini vurgulayan bir senaryo beklemek saflık olur! Tarihi olayları her ülke kendi bakış açısıyla ele alır ve okullarda kendi tezlerini öğretir. Elbette bir de dünya kamuoyunun hem fikir olduğu tarihi gerçekler var!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da belirttiği gibi; Kıbrıs meselesi 1974'te başlamamıştır.

1974 öncesinde Kıbrıs Türkleri, Rum çetelerin katliamlarına maruz kalmıştı.

Canlı canlı mezarlara gömülmüştür.

BM askerleri yaşanan vahşeti seyretmekle yetinmiştir. Barış Harekatı, Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaledir."

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