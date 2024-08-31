Netflix'ten Türkiye düşmanı dizi! Mehmeçiğe 'çirkin' iftira

Türk milletine ve Türkiye’ye yönelik karalayıcı propagandalar bir kez daha sahnede. ABD merkezli çevrimiçi yayın platformu Netflix, Kıbrıs’ta yaşanan tarihi olayları çarpıtarak Türkiye’yi hedef alan yapımla gündemde.

Netflix’te yayınlanan “Famagusta” isimli dizide tarihi gerçekler saptırıldı.

SENARYOYU SANKİ MAKARYOS YAZMIŞ

Eylül 2024’te yayına girecek Famagusta (Mağusa) dizisinde 1974 yılı olayları sırasında bebeği ile kaçmaya çalışan bir annenin hikayesi konu ediliyor. 1974’ün çalkantılı günlerinin sahnelendiği dizide Gazimağusa’da yaşanan olaylar sözde tasvir ediliyor. Kıbrıs Türk toplumuna karşı işlenen zulümler dizide ya yansıtılmıyor ya da küçümseniyor.

Netflix’te yayınlanan ikinci Kıbrıs yapımı olan Famagusta dizisinde Rum tarafı mağdur gösterilerek tarihi anlatı manipüle ediliyor.

Dizide Türk askerinin Barış Harekatı’nda sivillere ateş açtığı yönünde gerçek dışı sahneler yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı’na giden sürecin eksik ve yanlı şekilde aktarıldığı Famagusta dizisi, Türkiye’yi işgalci ve zalim bir güç olarak göstermeye çalışıyor.

Dizide, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta yürüttüğü saldırılar ve Türkiye’nin bu zulme karşı verdiği haklı cevap göz ardı ediliyor.

KANLI NOEL YOK, YUNAN İŞGALİ YOK, EOKA TERÖRÜ YOK...

Milletlerarası düzeyde yanlış bir Türkiye algısının oluşmasına yol açabilecek şekilde kurgulanan dizide 1955-1959 yılları arasında EOKA tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik yürütülen terör kampanyası, 1963 Kanlı Noel katliamları ve 15 Temmuz 1974’teki Yunan işgali gibi olaylar görmezden geliniyor.

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