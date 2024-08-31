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Gündem Netflix'ten Rum yapımı skandal dizi! Mehmetçik'e 'işgalci' iftirası
Gündem

Netflix'ten Rum yapımı skandal dizi! Mehmetçik'e 'işgalci' iftirası

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:24:00 -
Netflix'ten Rum yapımı skandal dizi! Mehmetçik'e 'işgalci' iftirası

Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan ‘Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren 200 milyon üyesi bulunan Netflix'te yayınlanacak. Daha önce Yunan TV'lerinde gösterilen dizide Türk jetleri şehirleri bombalıyor, Türk askeri sivilleri katlediyor. Tarihi çarpıtan diziye ve Netflix'in tavrına KKTC'de büyük tepki var.

Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Gerçeklerin çarpıtıldığı, Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirasının atıldığı dizide Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan bahsedilmiyor.

SKANDAL YAYIN KARARI

Netflix, 20 Eylül'de Fagamus (Mağusa) adlı diziyi yayınlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs yapımı dizide, Türkiye'nin 20 Temmuz'da başlayan 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı tarih çarpıtılarak karalamalar yer alıyor. Tek taraflı tarihi çarpıtan 'Famagusta' adlı dizinin Netflix'te gösterime girecek olmasına Kıbrıslı Türklerden büyük tepki geldi

Başrollerinde Giannis Bezos, Koralia Karanti ve Christos Loulis adlı oyuncuların yer aldığı kara propaganda dizisi 1974 yılında Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Kıbrıs'lı Türkler'e yaptığı toplu katliamları görmezden geliyor. Senaryoda Türk askerinin 'işgalci' gibi gösterildiği Mağusa'da bir anne ve babanın kaybettiği bebeklerini 50 yıl boyunca aramalarının hikayesi anlatılıyor.

İLK GÖSTERİM YUNANİSTAN'DA

KKTC'nin sonradan Gazimağusa adını alan eski Mağusa kasabasının Rumca adı olan 'Famagusta'nın adının verildiği dizide, Türk askerinin Barış Harekatı'nda sivillere ateş açtığı yönünde iftiralar yer alıyor. 24 bölümlük dizi, daha önce Yunanistan'da yayın yapan Mega TV adlı televizyon kanalında gösterilmişti.

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