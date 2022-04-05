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Gündem Netflix'ten büyük zam! Ücretleri duyan iptal ediyor
Gündem

Netflix'ten büyük zam! Ücretleri duyan iptal ediyor

Türk toplumunun yapısına aykırı içerikler üreten çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Yeni ücret tarifesini gören kullanıcılar isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:37:00 -
Netflix'ten büyük zam! Ücretleri duyan iptal ediyor

Türk toplumunun yapısına aykırı içerikler üreten çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Netflix, Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirledi.

Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. 

İşte fiyat tarifesi...

-Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak listeleniyor.

-40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak yerini aldı. 
-Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu. 

Her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme ile yeni fiyat geçişi sağlanıyor.  Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını durduracak ilginç bir adım atıyor. Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı. Aslında şirketin hizmet şartlarına göre, bir müşteri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak. 

Netflix, hesap şifresi paylaşmaya  yıllarca göz yumduktan sonra, nihayet yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Platform, hesaplarını ev dışındaki kişilerle paylaşanlar kullanıcılarından fazla ödeme alacak bir sistem geliştirdi.

 

 

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