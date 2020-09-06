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Medya NETFLIX’e şok! Lisansını kaydebilir
Medya

NETFLIX’e şok! Lisansını kaydebilir

'Cuties' (Minnoşlar) filmi ile tüm dünyada tepkisni çeken Netflix isimli kuruluş, eğer filme dair politikasında değişikliğe gitmezse RTÜK tarafından lisansı iptal edilebilir.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:42:00 -
NETFLIX’e şok! Lisansını kaydebilir

Türkiye’deki adıyla Minnoşlar olarak piyasa sürdüğü skandal içeriklerle dolu +18 ibareli ‘çocuk filmi’ tüm dünyada tepki çekmişti. Netflix eğer bu film için politikalarından vazgeçmez ise Türkiye’deki lisansı kaydebilir.

11 yaşındaki kız çocuklarını cinsel obje olarak gösteren film, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şiddetle kınanarak film hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Netflix’de yayımlanması beklenen Minnoşlar filmi ile ilgili Rapörtör raporu tamamlandı.

İlgili rapor, RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sunuldu.

Karar Perşembe günü açıklanacak

Netflix bu film ile ilgili bir değişikliğe gitmezse RTÜK yayın lisansını elinden alabilir.

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