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Medya Netflix'e büyük darbe
Medya

Netflix'e büyük darbe

Pedofiliyi özendiren içeriği ile Türkiye'de RTÜK'ün talebi doğrultusunda kaldırılan "Minnoşlar" filme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Netflix'in "Minnoşlar" isimli filmi yayımlama ısrarı, abonelik iptallerinde patlamaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:30:00 -
Netflix'e büyük darbe

Pedofiliyi özendiren içeriği ile Türkiye'de RTÜK'ün talebi doğrultusunda kaldırılan Fransız yapımı "Minnoşlar (Cuties)" isimli filme dünyadan tepki yağıyor.

Bu skandal film nedeniyle film ve dizi platformu Netflix'e aboneliğini iptal ettiren kişilerin sayısının, önceki 30 güne kıyasla son 5 günde 5 kat arttığı bildirildi.

Abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Netflix'in bu filmi yayımlama ısrarı, abonelik iptallerinde patlamaya sebebiyet verdi.

Büyük tepki çeken filmin 9 Eylül'de yayına girmesinden sonra son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat fazlalaştığı bildirilirken kaç kişi tarafından aboneliğin iptal edildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Netflix'e çocuk istismarı sahneleri içeren "Minnoşlar" filmi sebebi ile bütün dünyadan tepki yağıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan kanaat önderleri, üst düzey bürokratlar ve ünlü isimler bu skandal içeriğin Netflix'ten çıkarılmasını istemişti.

ABD'de bazı eyaletlerde ise Netflix'in suç işlediği belirtilerek yargılanması talep edilmişti. Tepkilerin üzerine ise Netflix'in borsadaki hisseleri değer kaybına uğramıştı.

Sosyal medyada büyük tepki

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketi dünya listesinde trend oldu ve saatlerce listeden inmedi. Etiket dünya basınında da yankı buldu.

Türkiye erken tedbir aldı!

Dünyada tepki ile karşılanan film için Türkiye tedbirini erken aldı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce çocuk istismarı sahneleri sebebi ile skandal filin Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

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