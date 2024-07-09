Netflix yolmaya devam ediyor! İzleyenler çıldıracak, büyük zam geliyor

Netflix Türkiye, 2024’ün ikinci zammıyla abonelik fiyatlarını yine artırarak kullanıcılarını cebini boşaltmaya devam ediyor. Bu zam, son birkaç yılda yapılan dizi dizi artışların devamı olarak geldi ve aboneler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Netflix'in sık sık zam yapması, özellikle Türkiye gibi ekonomik dalgalanmaların yoğun yaşandığı bir ülkede aboneleri zora sokuyor. Aboneler, fiyatların artık sürdürülemez bir seviyeye geldiğini düşünüyor.

Netflix Türkiye, bu zam furyasıyla abonelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Fiyatların bu denli artmasının ardındaki sebepler ne olursa olsun, aboneler nezdinde kabul edilebilirliği her geçen gün daha da azalıyor. Abonelik ücretlerindeki bu artışların devam etmesi halinde, Netflix Türkiye'nin müşteri tabanında ciddi bir kayıp yaşaması kaçınılmaz görünüyor.

İşte Yeni Fiyatlar:

Temel Plan: Aylık 149,99 TL

Standart Plan: Aylık 229,99 TL

Özel Plan: Aylık 299,99 TL

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