Netflix yine şaşırtmadı! Ramazan ayında yayınlanan dizide rezil sahneler

yeniakit.com.tr Kokuşmuş Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in 3. Türk yapımı dizisi olarak duyurduğu "Aşk 101" adlı proje büyük tepki topladı.

Şiddeti, ayyaşlığı, küfürü, çeteleşmeyi ve cinselliği özendiren yapım geçtiğimiz günlerde yayına başladı. Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit koyan yapımda skandal sahneler yer aldı.

İzleyenlerin midesini bulandırdı

1998 yılında geçen dizide çocuk tecavüzü meşru gösterildi. 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfın ortasında ilişki yaşaması izleyenlerin midesini bulandırdı. Topluma ışık olarak yön veren öğretmenleri tacizci olarak gösteren yapımda bir başka öğrenci ise basketbol maçında hakemi dövdü. Şiddeti özendiren dizide küfürlü sahnelerin fazla olması da dikkat çekti.

Filmin konusu

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan dizi, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan bir grup öğrencinin hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız’ın yaptığı dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait. Dizinin başrollerinde ise Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal gibi isimler yer alıyor.