  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Netflix yine şaşırtmadı! Ramazan ayında yayınlanan dizide rezil sahneler

Ahlaksız yapımlarıyla tanınan dijital yayın platformu Netflix'in mübarek Ramazan ayının ilk gününde yayınladığı Aşk 101 adlı rezalet dizideki skandal sahneler büyük tepki topladı. Sapıklığı meşrulaştırmaya çalışan yapımda 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfta ilişki yaşaması izleyenlerin midesini bulandırdı.

2020-04-27 13:35:00 - 2020-04-27 13:36:19
Netflix yine şaşırtmadı! Ramazan ayında yayınlanan dizide rezil sahneler

 yeniakit.com.tr  Kokuşmuş Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in 3. Türk yapımı dizisi olarak duyurduğu "Aşk 101" adlı proje büyük tepki topladı. 

Şiddeti, ayyaşlığı, küfürü, çeteleşmeyi ve cinselliği özendiren yapım geçtiğimiz günlerde yayına başladı. Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit koyan yapımda skandal sahneler yer aldı.

İzleyenlerin midesini bulandırdı

1998 yılında geçen dizide çocuk tecavüzü meşru gösterildi. 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfın ortasında ilişki yaşaması izleyenlerin midesini bulandırdı. Topluma ışık olarak yön veren öğretmenleri tacizci olarak gösteren yapımda bir başka öğrenci ise basketbol maçında hakemi dövdü. Şiddeti özendiren dizide küfürlü sahnelerin fazla olması da dikkat çekti.

Filmin konusu

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan dizi, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan bir grup öğrencinin hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız’ın yaptığı dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait. Dizinin başrollerinde ise Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal gibi isimler yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekl

Ya arkadaş seyretme beyinlerine silahmı dayandı seyredin diye izleyen izler izlemeyen izlemez hayret bişey yahu
  • Yanıtla

Hülya yıldırım

Netfilix yasaklansın. Çocuklarımızı koruyalım. Elalemin sapıklıklarına geçit vermeyelim. Rutuk uyuma Hükümet uyuma
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı