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Netflix ve eşcinsel sapkınlık tehlikesi

Keşifler ve buluşlar çağı olan 20. Yüzyılın en büyük icadı hiç şüphesiz ki televizyondu. İnsanoğlu, fezanın bilinmezliğini keşfetse de, aya ayak bassa da, galaksiler arası mekik dokusa da hiçbiri ama hiçbiri televizyonun icadı kadar beşeriyetin ilgisine mazhar olmadı. Zira insanlık ‘anlık’ bilgiye televizyonla birlikte kavuştu. Mesafeler kısaldı. İnsanoğlunun bilinç altı; diziler, filimler, yarışma programları ile büyülü ekrana yansıdı. Vahşetin her tonu da televizyon aracılığıyla, ‘vahşetin kaynağı olan insana’ aktarıldı…

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
Netflix ve eşcinsel sapkınlık tehlikesi

Dile kolay 100 yılı aşkın bir süredir televizyonun tahtını hiçbir icat sallayamadı. İnternet bile bunu başaramadı. Gençlerin bilişimin yeni yüzü olan internete ilgi duyarken, insanlık aleminin ekseriyetini oluşturan orta ve genç yaş televizyona olan sadakatini sürdürdü. Ta ki son yıllara kadar. 1997 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir şirket kuruldu. İsmi Netflix’ti. 2010’lu yılların başına kadar bir video platformu olarak sessiz sedasız yoluna devam etti. Özgün içerikli diziler ve filmleriyle önce gençlerin sonrada toplumun ekseriyetinin ilgi odağı oldu. Dünya genelinde 150 milyona yakın abonesi var. Hali hazırda Türkiye’deki kullanıcı sayısı 170 bin. Bir üyelikten birden fazla kişinin yararlanabilme özelliğini de hesaba kattığınızda devasa bir izleyici kitlesi çıkıyor ortaya. Ne var bunda diyebilirsiniz? İşin ilginç yanı da bu sorudan sonra başlıyor…

Televizyonun tahtını sallayan bu dijital veri platformunu hiçbir otorite tarafından denetlenmiyor. Özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelli içerikler hazırlayan Netflix, dünya üzerinde eşcinsel sapkınlığın gönüllü propagandasını yapan tek kuruluş olarak göze çarpıyor. Dizilerinin birçoğunda eşcinsel karakterlere yer verilirken, birbirini tamamlayan iki cins olan kadın ve erkek türü arasındaki fıtri farklılıklar çatışma konusu olarak karşımıza çıkartılıyor. Hiçbir denetime tabi tutulmayan Netflix, hayvanların bile birbirine yapmadığı aşağılık bir eylem olan eşcinsel ilişkiyi naklen izleyicisine aktarıyor. Bu durum, sapkınlığın doğallaşmasının ve meşrulaşmasının önünü açıyor. Netflix, sapkınlara olan desteğini de zaten saklamıyor. Her fırsatta, şehvetperestlerin yanında olduklarını beyan ediyor. Bundan yana bir çekinceleri de yok. Sanki gizli bir göz, yükselen Netflix trendinin farkına varmış da eşcinsellerin ‘görünür’ kılanması görevini bu yeni nesil TV’ye vermiş gibi… Son söz olarak, tehlikenin farkında olmak çözümün birinci adımıdır…

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
  1. Netflix

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat13 dk önce
    Bu millet bir ahlak mücadelesi veriyor Ama Ahlak inanlar içindir müslümanlar içindir Çünkü gerçek ahlak Allaha isyan etmemektir. Ahlakı babaya saygısızlık yapmamak olarak tanımlayabilirler Ama ahlak Anne babaya iyiliği emreden kendine karşı gelinmemesini emreden tek ilah mülkün sahibi dünyada insanı imtihan eden Allaha isyan etmemektir. Bu durumda bir ahlak mücaedelesi yapılacaksa Din düşmanı başörtüsü karşıtı Allahın hükümlerini istemeyenlerin topuna karşın kurandaki doğru mücadele öncelikle yapılmalıdır Dini olmayanı inandırmadan gerçek ahlaka çağırmak hem mümkün değil hemde kuran emrolun inkar edenleri düşman bilmek ve onlarla savaşma buyruklarına aykırıdır Zaten Allahın hükümleriyle hükmetmemek küfürdür Her suç kuran ile tanımlanmalıdır Aksi bu pisliğe bulaşmaktır Büyük günah işlersen yani küfür cennete giremezsin yaptıkların toz duman olur. Küfre tabi kafirlerle beraber dostane Allahın hüğkümlerine yüzçevirerek yaşamak buna sebep olur. yahicret yacihad İyi kişilerde Allahın hükümlerini isteyenlerden oluşan topluluk ile ayrılalım gerekirse duvarlar çekelim ve Allahın emrettiği şekilde onlarla mücadele edelim. Cezalarını kurana göre verelim
  • MaraşlıMaraşlı15 dk önce
    Batıdan gelsinde ne gelirse gelsin sorgulamadan araştırmadan her tuzum var diyene hıyar gibi koşma alışkanlığımız var. Bu ve benzeri sapıklıkların elbet bir gün hesabı sorulacak , batı şuan yaptığı putları yemeye başladı kendi içindeki bozulma tamam sırada tüm dünya var. sonrası malum toptan helak ve cehennemin dibi

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