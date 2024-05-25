Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı! Ahlaksız Netflix'in çöküş sezonu başladı: Varlığı tehdit altında

Dünya çapında yapımları bir araya getiren video akış hizmeti Netflix'in Türkiye yönetiminde veda yaşandı.

Projelerde sürekli aynı oyunculara iş verdiği iddiasıyla eleştirilen Netflix Türkiye operasyonunu yöneten Pelin Diştaş ile yollar ayrıldı.

Netflix'in, gelen eleştirileri dikkate aldığı ve Diştaş ile yollarını ayırdığı öne sürülürken, Netflix'teki ayrılık kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Haberi, Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından duyurdu. Altuntaş, "#NetflixTürkiye'nin yönetiminde büyük deprem... #PelinDiştaş'la yollar ayrıldı. Diştaş platforma seçtiği projeler, hep aynı yapımcılar ve hep aynı oyunculara iş vermesi nedeniyle eleştiriliyordu. @netflixturkiye'deki bu yol ayrımı hakkında neler düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

2019'da Türkiye Orijinal İçerik Direktörü olarak Netflix'te çalışmaya başlayan Diştaş'ın projeleri arasında Aşk 101, Bir Başkadır ve Kulüp dizi diziler yer alıyor.

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