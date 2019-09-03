Netflix, RTÜK’den lisansını aldı Radyo, Televizyon Üst Kurulu Başkanı(RTÜK) Ebubekir Şahin, Netflıx’in lisansını aldığını açıkladı.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu Başkanı(RTÜK) Ebubekir Şahin, Netflıx’in lisansını aldığını açıkladı.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Netflix’in lisansı ve izin başvurusu aldıklarını açıkladı. Şahinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Digiturk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun.”

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