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Aktüel Netflix, RTÜK kararına uyarak "Minnoşlar" filmini kataloğundan çıkardı
Aktüel

Netflix, RTÜK kararına uyarak "Minnoşlar" filmini kataloğundan çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:03:35 -
Netflix, RTÜK kararına uyarak "Minnoşlar" filmini kataloğundan çıkardı

ANKARA (AA) - Netflix'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkardığı öğrenildi.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.

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