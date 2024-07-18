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Dünya Netenyahu katil askerlerini Refah'ta ziyaret etti!
Dünya

Netenyahu katil askerlerini Refah'ta ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 23:52:00 - 2024-07-19 00:25:16

Bebek katili Netenyahu Refah kentindeki siyonist askerlerini ziyaret etti.

Netenyahu, soykırım suçunu sürdüren askerlerini kutladı.

Netenyahu siyonist askerlerine, savaşı kazanacağı sözü verirken, esir anlaşmasına ilişkin de konuştu.

Bebek katili İsrail Başbakanı, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Hamas'a uyguladığı askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza ve esir anlaşmasını desteklememize yardımcı oluyor. Planın ilk aşamasında azami sayıda esirin serbest kalması da bu haklı taleplerimize dahil" dedi.

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