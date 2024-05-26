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Gündem Netenyahu ile mücahid Hamas'ı aynı kefeye koymuştu! UAD Başsavcısı Kerim Han'dan tepki çeken sözler
Gündem

Netenyahu ile mücahid Hamas'ı aynı kefeye koymuştu! UAD Başsavcısı Kerim Han'dan tepki çeken sözler

Yeniakit Publisher
2024-05-26 20:59:00 - 2024-05-27 00:41:25
Netenyahu ile mücahid Hamas'ı aynı kefeye koymuştu! UAD Başsavcısı Kerim Han'dan tepki çeken sözler

Soykırımcı Netenyahu ile mücahid Hamas yetkililerini aynı kefeye koyan Uluslararası Adalet Divanı Başsavcısı Kerim Han'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Kerim Han bu sefer hadsizliğini bir adım daha öteye taşıyarak, İsrail'i meşrulaştırdı.

"Demokrasisi ve yüksek mahkemesiyle İsrail elbette Hamas'a benzemiyor." diyen Kerimhan, şöyle devam etti:

"İsrail'in halkını korumak ve rehineleri geri almak için her türlü hakkı vardır. Ancak hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işleme hakkı yoktur."

Kerim Han; Netenyahu ile birlikte Hamas lideri Heniyye'nin de tutuklanması için çağrı yapmıştı.

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Yorumlar

Osman AYDIN

Israilin herturlü hakki varda 1948 o topraklara yerleşip devletcik olan israil filistinlilerin topraklarını evlerini mallarini bu gun devlet olmuş dunyanın gözu önünde soy kırım yarak bu hakkı elde ediyorda peki haklarini savunsn hamasın ki filistinin silshlı kuvayı milislerinin hakları yokmu bu nasıl hukuk bu nasıl adalet zalime gecmiyor mazlumu mahkum ediyor zalimler için cehennem cukurlari mazlumlar icinde cennet bahçelerini rabbim hazırlamiş onun adaleti sonsuzdur gazabıda çok şiddetlidir

Resul Kömürcü

Buda siyonist köpeği
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