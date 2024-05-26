Netenyahu ile mücahid Hamas'ı aynı kefeye koymuştu! UAD Başsavcısı Kerim Han'dan tepki çeken sözler

Kerim Han bu sefer hadsizliğini bir adım daha öteye taşıyarak, İsrail'i meşrulaştırdı.

"Demokrasisi ve yüksek mahkemesiyle İsrail elbette Hamas'a benzemiyor." diyen Kerimhan, şöyle devam etti:

"İsrail'in halkını korumak ve rehineleri geri almak için her türlü hakkı vardır. Ancak hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işleme hakkı yoktur."

Kerim Han; Netenyahu ile birlikte Hamas lideri Heniyye'nin de tutuklanması için çağrı yapmıştı.