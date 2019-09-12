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Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

Netaş, ZTE'nin FTTx fiber altyapı sistemlerini üretmek için gerekli hazırlıklarını tamamlayıp yerli malı sertifikasını aldı- Netaş Üst Yöneticisi Müjdat Altay:- "Kendi mühendislik kabiliyetimizle Ar-Ge çalışmalarımıza devam ederken, bir yandan ZTE'nin dünya teknolojilerine yön veren telekom teknolojilerini ülkemize ithal etmeden kazandıracağız"- "ZTE'nin teknolojilerini Netaş markasıyla yerli malı olarak Türkiye'de üreterek milli sermayenin içeride kalmasına katkı sağlayacağız"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:49
Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

İSTANBUL (AA) - Netaş, ana hissedarı dünya telekomünikasyon devi ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek ve yerli çözümlerle ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Netaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretmek için harekete geçti.

Netaş, Ar-Ge ve sistem entegratörü yetkinliklerini katarak İstanbul Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE'nin FTTx fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası'ndan yerli malı sertifikası aldı. Böylece Türkiye'nin ilk yerli 4.5G baz istasyonunu tasarlayan Netaş, 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.


- "Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini ihraç edeceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay, Netaş'ın 52 yıldan bu yana Türkiye'ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığı yerlileştirme çalışmalarını ana hissedarı ZTE ile daha da ileriye götüreceğini belirtti.

Türkiye'ye Ar-Ge ve sistem entegratörü gücüyle sağladıkları katkıyı, ZTE ile başlatılan yerlileştirme stratejisiyle daha da artıracaklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir yandan kendi mühendislik kabiliyetimizle Ar-Ge çalışmalarımıza devam ederken, bir yandan ZTE'nin dünya teknolojilerine yön veren telekom teknolojilerini ülkemize ithal etmeden kazandıracağız. ZTE'nin teknolojilerini Netaş markasıyla yerli malı olarak Türkiye'de üreterek milli sermayenin içeride kalmasına katkı sağlayacağız. Bir sonraki adımda ise Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini, varlık gösterdiğimiz uluslararası pazarlara ihraç etmeyi hedefliyoruz."


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:49
  1. Netaş
  2. üretim
  3. ZTE

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