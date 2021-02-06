  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Netanyahu'yu kudurtan karar!
Dünya

Netanyahu'yu kudurtan karar!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna ilişkin kararına tepki göstererek, “Tamamen antisemitizm” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:55:00 -
Netanyahu'yu kudurtan karar!

Teröristbaşı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) işgalci terör devleti İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşında işgal ettiği Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğu kararına tepki gösterdi. Netanyahu, "UCM’nin verdiği karar doğrultusunda İsrail savaş suçuyla yargılanırsa bu, tamamen antisemitizmdir. Naziler tarafından yapılan Holokost gibi Yahudi halkına yönelik zulmü önlemek için kurulan mahkeme, şimdi Yahudi devletini hedef alıyor" dedi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in demokratik bir ülke olduğunu öne sürerek, UCM’nin neredeyse her gün zulüm işleyen İran ve Suriye gibi “acımasız diktatörlükleri soruşturmayı reddettiğini” iddia etti.

UCM, dün siyonist İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarında mahkemenin yargı yetkisi bulunduğuna karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Tohma Köprüsü’nün nerene olduğu merak ediliyo..
Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA..
Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'
Gündem

Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Türkiye'deki deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay