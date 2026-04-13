Netanyahu’yu "idam" ettiler

Hatay’da protestocular, Binyamin Netanyahu’nun cansız mankenini “idam” ederek, fotoğraflarını yere atıp ayaklarıyla ezdi.

İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde bir grup, Orta Doğu’daki gelişmelere tepki göstermek için sokakta buluştu. Etkinlik bir sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilirken çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Fatih Cami önünden başlayarak şehir içindeki Ulu Cami ibadet noktasına kadar ilerledi. Katılımcılar ellerinde çeşitli bayraklar ve pankartlarla yürürken, yol boyunca sloganlar attı. Güzergahın sonunda yapılan kısa konuşmalarda, bölgede hayatını kaybedenler anıldı ve topluca dua edildi. Vatandaşlar, kurdukları idam sehpasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun cansız mankenini "idam" ederken fotoğraflarını ayaklar altına alarak ezdiler.

Program, kalabalığın dağılmasıyla birlikte sonlanırken yürüyüşe kucağında çocuğu ile birlikte katılan Fatih Kandemir, "Filistin başta olmak üzere; Doğu Türkistan, İran, Lübnan’da bir haksızlık, bir zulüm var. Orada çocuklar öldürülüyor, ölüyorlar. Bizim çocuklarımızın onlardan bir farkı yok, biz anne babayız ve bir anne babanın hissettiğini az çok anlayabiliyoruz. İnsanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun bunun karşısında durmamız gerekiyor. Çünkü doğru olan budur. Dünyayı bu şekilde şantajla yöneten insanlar var. Bunların karşısında birilerinin durması lazım. Eğer durmazsa dünya daha kötü bir yer haline gelecek. Ben şuna inanıyorum; ’bir insanın dünyaya geliş amacı dünyayı daha güzel bir yer haline getirmektir.’ Bu olmalıdır. Maalesef üç maymun oynayan insan çok fazla. Ama doğrunun, Hakk’ın yanında olmak çok değerli bir şey" dedi.