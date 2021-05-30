Netanyahu’yu devirecekler

Mehmet Aydın

İsrail’de muhalif partilerin hükümet kurma konusunda anlaşmaya vardığı ve kısa bir süre içerisinde yeni hükümetin açıklanacağı belirtiliyor.

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4’üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu’nun da hükümeti kurmakta başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid’e vermişti.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail’de muhalefet partileri Yamina’nın lideri Naftali Bennett ile Yesh Atid’in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, 10 yıldan fazladır başbakan olan Binyamin Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümeti için anlaşmaya vardı. İsrail televizyonu Kanal 12’ye göre Bennett, Lapid’e “İkimizin de başkanlığını yapacağı bir hükümet kurma görüşmelerine ve çabalarına girmeyi planlıyorum” dedi ve bu taahhütle bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Her isim 2 yıl 3 ay görev yapacak

İsrail basınına göre Bennett, anlaşmayı bugün veya yarın duyuracak ve hükümet en geç 8 Haziran’da yemin edecek. Varılan uzlaşı neticesinde 2023 yılına kadar Bennett’in, 2025’e kadar ise Lapid’in başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Her iki başbakanın da 2 yıl 3’er görev yapacağı ve ilk dönem için koltuğa Yamina’nın lideri Naftali Bennett’in oturacağı belirtildi. Muhalifler hükümeti kurabilirse, 2009 yılından bu yana Başbakan olan Netanyahu’nun görevi 11 yıl sonra sona ermiş olacak.

Netanyahu ağır ceza alabilir

Öte yandan; Yamina’nın iki numaralı ismi Ayelet Shaked’in, Netenyahu ile anlaşmaya sıcak bakan aşırı sağcı seçmenlerin tepkisini çekmemek için anlaşmayı baltalama ihtimali bulunduğunun da altı çizildi. Lapid 2 Haziran’a kadar koalisyonu kuramazsa, Knesset’in bir başbakan üzerinde anlaşmak için 21 günü olacak; aksi takdirde İsrail iki buçuk yıl içinde 5. seçimlerine gidecek.

İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanıyor. İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu’nun yeni yönetimli döneminde büyük bir ceza alması bekleniyor.



