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Sosyal Medya Netanyahu’ya söz geçiremeyen İsrailliler şimdi de bunu yaptı “Bring them home now”
Sosyal Medya

Netanyahu’ya söz geçiremeyen İsrailliler şimdi de bunu yaptı “Bring them home now”

Yeniakit Publisher
2023-11-14 09:09:00 -

İsrailli çocuk programcısı Yuval Hambalal çarpıcı bir videoya imza attı. İsrail'den kaçırılan çocuklar için çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Yuval Hambalal, kaçırılan İsrailli çocuklara dikkat çeken bir video çekti.

Videoda çocuklar için hazırladığı gösteriye hazırlanan ve sonrasında büyük bir hevesle sahneye çıkan Yuval koltuklarda kaçırılan İsrailli çocukların fotoğraflarını görünce başını öne eğip üzülüyor. Video Netanyahu’ya sesleniyor “Bring them home now” Şimdi onları eve getir mesajıyla sonlanıyor.

Bilindiği gibi yakınları rehin alınan aileler Netanyahu’nun evinin önünde her gece eylem yaparak onların getirmesini talep ediyor. Şu anda Siyonist Netanyahu onlara kulaklarını kapatmış durumda. Gazze’de günde 130 çocuk İsrailliler tarafından öldürülüyor. Videoyu hazırlayanlar binlerce çocuğun ölümüne ses çıkartmayan Netanyahu’nun bu videoya kulak vereceğini umuyorlar.

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