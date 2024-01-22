  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili üzücü gelişmeyi canlı yayında duyurdu: Bitti artık

Savaş Eğilmez'den ezana hakarete tepki! 'Nişanyan bir ajan'

Camide Kur'an'a basmıştı! Ödül gibi ceza

Ermeni Nişanyan Türkiye'de olduğunu unuttu! Ezan için alçak sözler

Türkiye'ye gelen son talep herkesi şaşırttı! 'Bize bu kadar Bayraktar TB2 SİHA yetmez, biraz daha verin'

Alper Gezeravcı ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdi! Büyük gurur kaynağı...

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

21 yıl sonra gelen itiraf: O oy uncu Polat Alemdar rolünü reddetmiş! Bakın kim

Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Yatırımcılar kendisini bu fiyatlara hazırlamalı! Altın fiyatlarında bu seviyeler öne çıkıyor
Dünya Netanyahu'ya şok tehdit! 'Gazze'ye saldırılar durdurulursa...'
Dünya

Netanyahu'ya şok tehdit! 'Gazze'ye saldırılar durdurulursa...'

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:38:00 -
Netanyahu'ya şok tehdit! 'Gazze'ye saldırılar durdurulursa...'

İsrail'in sivillere yönelik bombardımanı devam ederken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 'soykırımın' durdurulması halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekileceğini söyledi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar artarak devam ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Yerinden edilen bölge halkı saldırıların yanı sıra açlıkla mücadele ederken İsrailli aşırı sağcı bakanlar Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini istiyor.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini isteyen Ben-Gvir, "Savaşın durdurulmasına karar verilirse bu hükümetin bir parçası olmayacağım." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aşırı sağcı Maliye Bakanı'ndan Gazze'ye saldırıların artırılması çağrısı

Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

Smotrich, "Rehineleri gerçekten eve getirebilmemizin ve burada egemen ve güvenli bir Yahudi devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur." dedi.

ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükendi! Biden Netanyahu'nun yüzüne telefonu kapattı
ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükendi! Biden Netanyahu'nun yüzüne telefonu kapattı

Dünya

ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükendi! Biden Netanyahu'nun yüzüne telefonu kapattı

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması
Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

Gündem

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

İsrailli siyasetçi 'gerçeğin söylenmesi gerekiyor' diyerek duyurdu! 'Netanyahu başarısız oldu'
İsrailli siyasetçi 'gerçeğin söylenmesi gerekiyor' diyerek duyurdu! 'Netanyahu başarısız oldu'

Dünya

İsrailli siyasetçi 'gerçeğin söylenmesi gerekiyor' diyerek duyurdu! 'Netanyahu başarısız oldu'

İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi
İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

Dünya

İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

Kassam Mücahidi Netanyahu'ya böyle meydan okudu! 'Şehadet bizim hayattaki tek arzumuz'
Kassam Mücahidi Netanyahu'ya böyle meydan okudu! 'Şehadet bizim hayattaki tek arzumuz'

Gündem

Kassam Mücahidi Netanyahu'ya böyle meydan okudu! 'Şehadet bizim hayattaki tek arzumuz'

Siyonistler birbirine giriyor! Ben-Gvir, Netanyahu'ya parmak salladı
Siyonistler birbirine giriyor! Ben-Gvir, Netanyahu'ya parmak salladı

Dünya

Siyonistler birbirine giriyor! Ben-Gvir, Netanyahu'ya parmak salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23