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Gündem Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor
Gündem

Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 08:57:00 -
Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor

Terör örgütü İsrail'in elebaşısı Binyamin Netahyahu'nun kendine benzer oğlu Yair Netanyahu, "Özgür Kürdistan" paylaşımı yapıp, Kürtlerin soykırıma uğradığını iddia etmişti. İsrail’in nihai hedefinin Türkiye olduğu anlaşılan bu paylaşıma Ak Parti’li Metin Külünk cevap verdi.

Yair Netanyahu “Tüm gözler Kürdistan’da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!” paylaşımı yapmıştı. Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle cevap verdi.

Artık bütün kartlar açıldı!

Soykırımla bitirmeye çalıştıkları Gazze'de istediğini elde edemeyecek olan Siyonist destekli küresel şeytan Pentagon'u, Suriye'nin kuzeyindeki kartlarını açıkça Refah'a odakladı.

TÜRK DEVLET AKLI BUNU GÖRÜYOR

Türk Devlet aklı bunu görüyor ve bunu görerek Kıbrıs-Gazze-Bağdat üçgeninde savunma programını deklare ederken, Gazze'de barış gücünden dem vuruyor ve barış için savaşa da hazır olunması gerektiğini bildiriyor Cumhurbaşkanımız eliyle.

Görülüyor ki tekrar, Türkiye, Kıbrıs'la, Bağdat'la, Suriye'yle, Filistin'le, Mısır'la bütün düşünülebilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye operasyonu, Gazze içindir. Gazze'de barış gücü Anadolu içindir. Irak'ta Kalkınma Yolu bütün bölge içindir. Ve her biri küresel şeytanı kahretmektedir.

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Yorumlar

viçdan

GELECEKDE ORTADOĞUDA İSRAİL FİLİSTİN MESELESİNİ HALLETTİKDEN SONRA KENDİNE YENİ DÜŞMAN KÜRTLERİ SECECEKDİR. ÇÜNKÜ VADEDİLMİŞ TOPRAKLARDA KÜRT NUFUSU COK VE ELİMİNE EDİLMESİ GEREKİYOR.İSRAİLİN KÜRDÜSTAN GÜZELLEMELERİ YUTACAĞI DÜŞMANI KIVAMA GETİRİP KOLAY SİNDİREBİLMEK İÇİNDİR.BÖMLGEDEKİ KÜRTLERİN EN ÖZGÜR YAŞADIĞI VE HER KONUMDA VAZİFE ALDIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYEDİR. KÜRTLER BUNUN KIYMETİNİ BİLEMEZ OLURLARSA YARIN SIĞINABİLECEKLERİ TEK ÜLKE TÜRKİYEYİDEKAYBETMİŞ OLURLAR.

Şeyh Şamil bu

Bu işle çeneyle laf yetiştirmekle olmaz. Sahada can alacak toprak feth edecek hadlerini atalarım gibi böyle keseceksin. Laf zamanı geçti!
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