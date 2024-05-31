Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor

Yair Netanyahu “Tüm gözler Kürdistan’da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!” paylaşımı yapmıştı. Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle cevap verdi.

Artık bütün kartlar açıldı!

Soykırımla bitirmeye çalıştıkları Gazze'de istediğini elde edemeyecek olan Siyonist destekli küresel şeytan Pentagon'u, Suriye'nin kuzeyindeki kartlarını açıkça Refah'a odakladı.

TÜRK DEVLET AKLI BUNU GÖRÜYOR

Türk Devlet aklı bunu görüyor ve bunu görerek Kıbrıs-Gazze-Bağdat üçgeninde savunma programını deklare ederken, Gazze'de barış gücünden dem vuruyor ve barış için savaşa da hazır olunması gerektiğini bildiriyor Cumhurbaşkanımız eliyle.

Görülüyor ki tekrar, Türkiye, Kıbrıs'la, Bağdat'la, Suriye'yle, Filistin'le, Mısır'la bütün düşünülebilir.

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Suriye operasyonu, Gazze içindir. Gazze'de barış gücü Anadolu içindir. Irak'ta Kalkınma Yolu bütün bölge içindir. Ve her biri küresel şeytanı kahretmektedir.