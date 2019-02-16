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Netanyahu'nun Körfez avına bir ülke daha katıldı!

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, İsrail'i Orta Doğu ülkesi olarak kabul ettiklerini açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:27
Netanyahu'nun Körfez avına bir ülke daha katıldı!

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, 'Biz İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz ancak İsrail'in kendisi, Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilmesi durumunda katlanacağı sonuçlardan endişeli olabilir.' dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ettiklerini ve Körfez krizinde bir rahatlama beklediklerini açıkladı.

"İsrail'i Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz"

Alman Deutche Welle (DW) televizyonuna konuşan Alevi, "Biz İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz ancak İsrail'in kendisi, Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilmesi durumunda katlanacağı sonuçlardan endişeli olabilir." dedi.

Filistin-İsrail barışı konusunda ise Alevi, ülkesinin Filistin ile İsrail arasında çözüme yönelik arabuluculuğu desteklemeye devam ettiğini belirtti.

"İran ile ilişkilerimiz devam edecek"

İran konusunda bir soruyu "İran'la ilişkilerimiz devam edecek, bunu Körfez'deki kardeşlerimiz biliyor." diye yanıtlayan Alevi, "İsrail'le yakınlaşmaya rağmen mi?" sorusuna da "Herhangi bir tarafla yakınlaşmamıza rağmen." diye cevap verdi.

Körfez'deki siyasi duruma ilişkin ise Alevi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) hala devam ediyor, siyasi anlaşmazlık da devam ediyor. KİK ayrı, anlaşmazlık ayrı şeydir. Dolayısıyla birinin diğerini ortadan kaldırması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in Körfez krizinde çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini söyleyen Alevi, gelecekte krize ilişkin rahatlama beklediklerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta Alevi'nin de aralarında olduğu birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:27
  1. Umman
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