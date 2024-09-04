  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan

Yiğit Bulut'tan tartışmalara neden olacak sözler! 'Çer çöpler' diyerek hedef aldı

Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Hürjet'e hiç beklenmedik rakip! Bir anda ortaya çıktılar

Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı

CHP çöp çamur çukur demektir! Meğer Belediye başkanı sadece bir piyonmuş

Akaryakıt istasyonlarına 00.00'dan sonra gidenler büyük şok yaşadı! 25 lira...

Chat GPT Allah'a inanıyor
Medya Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti
Medya

Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-04 12:30:00 - 2024-09-04 09:33:01
Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti

Mehmet Şeker, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Netanyahu'nun iki uluslararası mahkemede yargılandığını belirten Şeker, İsrail Başbakanı'nın kaçacak bir ülke bulamayacağını ifade etti. Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Mehmet Şeker, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Netanyahu'nun iki uluslararası mahkemede yargılandığını belirten Şeker, İsrail Başbakanı'nın kaçacak bir ülke bulamayacağını ifade etti. Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail saldırılara devam ediyor. Gazze’ye yine bombalar yağıyor. Hiç dinmedi zaten. Son günlerde Batı Şeria’ya da saldırdılar.

İyice panikleyen Neto bütün tuşlara aynı anda basmakla kurtulacağını düşünüyor herhâlde.

6 ceset bulundu, İsrailli rehineler olduğu anlaşıldı. İsrail ordusunun marifeti. Suçu Hamas’a atmaya çalışıyorlar ama kimse bindiği dalı kesmez. Elindeki pazarlık gücünü zayıflatmaz. Ayrıca hem Hamas’ın hem İsrail’in esirlere nasıl davrandıklarını cümle âlem gördü.

İsrail halkı sokaklarda. Gördük ki 6 rehinenin ölümü, 50 bin Filistinliden daha etkili.

İsrail muhalefeti de bütün Müslüman ülkelerden daha etkili olacak görünüyor. (Ağlanacak hâldeyiz.)

Netoş için uluslararası iki mahkemede yargılama devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM).

Netanyahu kaçacak ülke bulamayacak. Bir fare deliği bulabilirse, kendini şanslı saysın."

Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar
Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar

Medya

Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar


Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir
Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir

Medya

Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir


Özgür Özel'den "küfür" skandalı
Özgür Özel'den "küfür" skandalı

Medya

Özgür Özel'den "küfür" skandalı


"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası

Medya

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası


Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun
Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun

Medya

Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun


{relation id:1882471 slug:'necmettin-batirel-biz-gulmeyelim-de-kim-gulsun-diyerek-muthis-gelismeyi-duyurdu-helal-olsun'}
{relation id:1882485 slug:'o-gelisme-ahmet-hakani-resmen-cileden-cikardi-bu-zalim-bir-kallesliktir'}
{relation id:1882463 slug:'ozgur-ozelden-kufur-skandali'}
 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23