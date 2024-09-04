Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti

Mehmet Şeker, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Netanyahu'nun iki uluslararası mahkemede yargılandığını belirten Şeker, İsrail Başbakanı'nın kaçacak bir ülke bulamayacağını ifade etti. Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail saldırılara devam ediyor. Gazze’ye yine bombalar yağıyor. Hiç dinmedi zaten. Son günlerde Batı Şeria’ya da saldırdılar.

İyice panikleyen Neto bütün tuşlara aynı anda basmakla kurtulacağını düşünüyor herhâlde.

6 ceset bulundu, İsrailli rehineler olduğu anlaşıldı. İsrail ordusunun marifeti. Suçu Hamas’a atmaya çalışıyorlar ama kimse bindiği dalı kesmez. Elindeki pazarlık gücünü zayıflatmaz. Ayrıca hem Hamas’ın hem İsrail’in esirlere nasıl davrandıklarını cümle âlem gördü.

İsrail halkı sokaklarda. Gördük ki 6 rehinenin ölümü, 50 bin Filistinliden daha etkili.

İsrail muhalefeti de bütün Müslüman ülkelerden daha etkili olacak görünüyor. (Ağlanacak hâldeyiz.)

Netoş için uluslararası iki mahkemede yargılama devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM).

Netanyahu kaçacak ülke bulamayacak. Bir fare deliği bulabilirse, kendini şanslı saysın."

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