Netanyahu'nun başı, boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor

Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'deki soykırıma son vermek için önerdiği üç aşamalı ateşkes planını detaylandırdı. İsrail'in sessizliğini ve Netanyahu'nun bu durum karşısındaki tavrını eleştirdi. Gazze'de devam eden çatışmaların ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin altını çizen Sabah gazetesi yazarı Altınok, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını ve uluslararası toplumun bu duruma olan tepkisizliğini sorguladı. İşte Altınok'un yazısı:

"Biden Gazze'de devam eden soykırım için 3 aşamalı bir ateşkes teklifi yaptı.

1- İlk aşama altı hafta sürecek ve bu süre zarfında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlanacak. İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm bölgelerinden çekilecek, Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu İsrailli rehineler serbest bırakılacak.

2- İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm hayattaki rehineler serbest bırakılacak.

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3- Son aşamada ise savaşın yol açtığı yıkımın ardından onlarca yıl sürecek bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'nin büyük çaplı inşasına başlanacak.

Hamas en acil ve insani ihtiyaç sivil ölümlerinin durdurulması olduğu için plana sıcak bakıyor.

İsrail tarafından ise ses yok.

Çünkü 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katlettikleri 37 bin sivilin kanın ellerinde. Ateşkese imza attıktan sonra ellerini yıkayarak kurtulamayacaklarını biliyorlar. İnsani eşiği aştılar.

Netenyahu'nun başı da boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor."