  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener haftalar sonra orada ortaya çıktı!

İran'dan Türkiye'ye kirli operasyon! Sessiz sedasız organize olup harekete geçtiler

Sonunda itiraf ettiler! Bölmek için savaş başlatmalıyız!

Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Beyaz eşya fabrikası kuran Türkiye'nin en zengin adamı böyle iflas etti!

Aman çocuk kanallarına dikkat! çocuklarımız sapkınlar tarafından elimizden alınıyor

Türkiye'den ihracat rekoru! Mayıs ayı rakamı açıklandı

İslam dünyasına çağrı: Daha ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı! VR gözlükle dron kullanıp tek başına 300 kişiyi öldürdü!

Yok böyle gelişme! 'Tehdit altındayız' deyip Türkiye'den Bayraktar Kızılelma'yı istediler
Medya Netanyahu'nun başı, boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor
Medya

Netanyahu'nun başı, boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 17:30:00 -
Netanyahu'nun başı, boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor

Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'deki soykırıma son vermek için önerdiği üç aşamalı ateşkes planını detaylandırdı. İsrail'in sessizliğini ve Netanyahu'nun bu durum karşısındaki tavrını eleştirdi. Gazze'de devam eden çatışmaların ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin altını çizen Sabah gazetesi yazarı Altınok, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını ve uluslararası toplumun bu duruma olan tepkisizliğini sorguladı. İşte Altınok'un yazısı:

Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'deki soykırıma son vermek için önerdiği üç aşamalı ateşkes planını detaylandırdı. İsrail'in sessizliğini ve Netanyahu'nun bu durum karşısındaki tavrını eleştirdi. Gazze'de devam eden çatışmaların ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin altını çizen Sabah gazetesi yazarı Altınok, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını ve uluslararası toplumun bu duruma olan tepkisizliğini sorguladı. İşte Altınok'un yazısı:

"Biden Gazze'de devam eden soykırım için 3 aşamalı bir ateşkes teklifi yaptı.

1- İlk aşama altı hafta sürecek ve bu süre zarfında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlanacak. İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm bölgelerinden çekilecek, Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu İsrailli rehineler serbest bırakılacak.

2- İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm hayattaki rehineler serbest bırakılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Son aşamada ise savaşın yol açtığı yıkımın ardından onlarca yıl sürecek bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'nin büyük çaplı inşasına başlanacak.

Hamas en acil ve insani ihtiyaç sivil ölümlerinin durdurulması olduğu için plana sıcak bakıyor.

İsrail tarafından ise ses yok.

Çünkü 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katlettikleri 37 bin sivilin kanın ellerinde. Ateşkese imza attıktan sonra ellerini yıkayarak kurtulamayacaklarını biliyorlar. İnsani eşiği aştılar.

Netenyahu'nun başı da boğazına kadar pisliğe battığı için dik duruyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23