  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Washington Post ”Türkiye İsrail'in kabusu” Çileden çıkıyorlar!

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Şeytan Trump'tan şimdi de darbe tehdidi: ‘Günleri sayılı diyebilirim’

İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama
Dünya Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek
Dünya

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Gazze’de soykırım sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ordudaki asker sayısını artıracaklarını açıkladı.

Gazze’de binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırılar devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir askeri genişleme planını devreye sokacaklarını açıkladı. İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, İsrail ordusu adına düzenlenen bir programda konuşmasında, son iki yıldır bölgede birçok noktada yaptıkları saldırılarla "sadece Orta Doğu haritasını değiştirmediklerini, kendilerinde de büyük bir dönüşüm başlattıklarını" savundu.

İsrail ordusundaki yedek askerlik sisteminin "temel faktör olduğunu" ifade eden Netanyahu, "daha büyük ve akıllı bir orduya ihtiyaçları olduğunu" ifade etti.

Netanyahu, ordunun sayısını ve kapasitesini artıracaklarına işaret ederek, "Düzenli ordumuzu genişleteceğiz ve yedek kuvvetlerimizi ciddi anlamda güçlendireceğiz." dedi.

İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında artış yaşanıyor

İsrail Meclis komitesi, ağustos ayında, Gazze'de İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanmasını ele almıştı.

Konuya ilişkin verileri komiteye sunan İsrail ordusu, bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etmişti.

İsrail'de kadınlar için 2, erkekler için 3 yıl süreyle zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına bağlı her yıl düzenli olarak ordu talimine çağırılıyor. Ancak savaş pilotları ve diğer elit birliklerin yıl içinde daha sık eğitime ve operasyonlara katıldığı belirtiliyor.

Böylelikle zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan İsrailliler en az 40 yaşına kadar yedek asker olarak orduda silah altına alınabiliyor. Kurmay kademesindeki askerler daha ileri yaşlara kadar yedek asker komutan olarak orduda görev alabiliyor.

İsrail'in iki yıldır Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki diğer ülkelere düzenlediği saldırılar sırasında yedek askerler uzun görev süreleri nedeniyle sistemi eleştirmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutuluyor

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) kesimin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı
Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Dünya

Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Netanyahu’nun kanlı planının perdesi aralanıyor!
Netanyahu’nun kanlı planının perdesi aralanıyor!

Gündem

Netanyahu’nun kanlı planının perdesi aralanıyor!

İşgalci Netanyahu dinlesin! Eski İsrail başbakanı Olmert’ten Gazze itirafı
İşgalci Netanyahu dinlesin! Eski İsrail başbakanı Olmert’ten Gazze itirafı

Dünya

İşgalci Netanyahu dinlesin! Eski İsrail başbakanı Olmert’ten Gazze itirafı

Hamas sözcüsü: "Netanyahu Anlaşmayı Sabote ediyor, Arabulucular Artık Sorumluluk Almalı"
Hamas sözcüsü: “Netanyahu Anlaşmayı Sabote ediyor, Arabulucular Artık Sorumluluk Almalı”

Gündem

Hamas sözcüsü: “Netanyahu Anlaşmayı Sabote ediyor, Arabulucular Artık Sorumluluk Almalı”

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor
Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Dünya

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23