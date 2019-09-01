0553 313 94 23

Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katma sözü verdi.

01 Eylül 2019 Pazar 17:18
Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katma sözü verdi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Salfit kentinde yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda yeni öğretim yılının başlangıcı nedeniyle düzenlenen törende Yahudi yerleşimcilere Filistin toprakları üzerindeki vaatlerini anlattı. Hiçbir yerleşimcinin tahliyesine izin vermeyeceği yönündeki sözlerini yineleyen Netanyahu, “İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız” dedi. Netanyahu, “Bu bir sözdür. İsrail topraklarından herhangi bir yerleşim yerinden sökülemez” ifadeleriyle yasa dışı yerleşimleri tahliye etmeyeceklerini belirtti.


Netanyahu’nun sözlerinin ardından açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeinah, İsrail’in barış, güvenlik ve istikrar getirmeyecek kabul edilemez tutumunu sürdüğünü ifade ederek, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 milyon birinci fidanı Cumhurbaşkanı dikecek
    1. 100 milyon birinci fidanı..
    2. Annesinin terör örgütünden kurtardığı..
    3. MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. TOKİ Konya Meram Gödene evlerine ne..
    6. Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması..
    7. Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini..
    8. Dünya Kürek Şampiyonası sona erdi
    9. İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada..
    10. Kuş üreticileri başkanını seçti
    11. Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma..
    12. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    13. Verdiği sözleri 20 günde yerine getirdi
    14. Vali Arslantaş, demir madeninde..
    15. Lassa'dan bisiklet sporuna destek
    16. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti,..
    18. Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset..
    20. Samsun'da düzenlenen Türkiye Avukat..
    21. 10 bin İstanbullu Red Bull Car Park..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta..
    23. Galatasaray taraftarı akın akın..
    24. Osmanlı'ya iftira atan Lübnan'ın..
    25. Avrupa ülkesinde helikopter kazası! 6..
    26. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İsrail'de
    27. Efsanelere konu olan Sarıkız anıldı
    28. 3. kattan park halindeki aracın..
    29. Erdoğan: "Başkalarının ağzına..
    30. Villareal Real Madrid maçı ne zaman..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak