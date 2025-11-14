Netanyahu’dan Trump’a: 'Af dilemem!'

Trump’ın “Cumhurbaşkanı Herzog’tan af dile” çağrısına sert çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu, suçu kabul etmek anlamına gelir. Ben suçsuzum, asla yapmam.” dedi. Netanyahu’nun yolsuzluk dosyaları yeniden gündemin merkezine oturdu.

İsrail siyasetinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Yolsuzluk davasının düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Herzog’tan af talep et” önerisini reddeden Başbakan Binyamin Netanyahu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, hakkındaki yolsuzluk dosyalarına ilişkin net bir tavır ortaya koydu.

Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan af dilemesinin “suçunu itiraf etmek” anlamına geleceğini belirterek, “Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemesin, çünkü asla yapmayacağım.” ifadelerini kullandı.

“ABD ve İsrail’in çıkarlarına zarar veriyor”

Netanyahu, kendisine yönelik yargılamaların hem İsrail’in hem de Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Trump’ın, kendisi adına Herzog’a yazdığı mektup için “minnettarım” diyen Netanyahu, “Bu dava sadece bana değil, İsrail’in istikrarına da zarar veriyor. ABD ile ilişkilerimiz üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, uzun süredir devam eden yargı sürecini “siyasi bir linç” olarak nitelendiriyor. Netanyahu’ya göre, bu dosyalar “ülkesinin küresel imajına zarar vermek” amacı taşıyor.

New York Belediye Başkanı’na tepki: “Eğitimsiz bir genç”

Röportajda gündeme gelen bir diğer konu da New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu. Mamdani’nin, “Netanyahu kenti ziyaret ederse gözaltına alınmalı” şeklindeki açıklamasına sert çıkan Netanyahu, “Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır.” dedi.

Mamdani’yi “antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen, ekonomi hakkında hiçbir fikri olmayan genç ve eğitimsiz bir lider” olarak nitelendirdi.

Netanyahu’nun sözleri, hem İsrail kamuoyunda hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcılığı, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında “rüşvet, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve emanete ihanet” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Tarihe “görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı” olarak geçen Netanyahu, ilk duruşmasına 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde çıkmıştı.

“1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen dosyalarda Netanyahu’nun, medya sahipleriyle “lehine haber yapılması” karşılığında çeşitli çıkar ilişkilerine girdiği iddia ediliyor.

Başbakan Netanyahu ise tüm suçlamaları reddederek, “Bu davalar siyasi motivasyonla açılmıştır. Halkın iradesini devre dışı bırakmak isteyen bir yargı mekanizmasıyla mücadele ediyorum.” sözleriyle kendini savunuyor.

İsrail’de siyasi dengeler yeniden karışıyor

Uzmanlara göre Netanyahu’nun “af” talebini reddetmesi, hem kendi seçmenine hem de muhalefete güçlü bir mesaj niteliğinde.

İsrail’de yargı reformu tartışmaları sürerken, Netanyahu’nun bu çıkışı ülkede “yolsuzlukla mücadele”, “siyasi istikrar” ve “yargı bağımsızlığı” başlıklarında yeni bir tartışma başlattı.